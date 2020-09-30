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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر: سعيد بردود الأفعال على «زنزانة 7»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:03 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
منار إبراهيم
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أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته الشديدة بردود الأفعال الإيجابية والقوية حول فيلمه الجديد "زنزانة 7"، والذي يعرض حاليًا بالسينمات، ويشاركه البطولة فيه الفنان نضال الشافعي.

وقال الفنان لـ"الدستور" أن نجاح "زنزانة 7" فاق التوقعات، مشيرًا إلى أنه كان متفائلا بنجاحه خاصة وأنه وكل فريق العمل بذلوا مجهود كبير فيه ليخرج بأفضل صورة، بالإضافة إلى تضمنه أحداث تعتمد كليًا على مشاهد الأكشن والحركة والتي كانت ترهقهم، مؤكدًا أن ردود الأفعال الإيجابية جعلتهم ينسون هذا المجهود حيث يؤمن بأن لكل مجتهد نصيب.

وحقق فيلم "زنزانة 7" إيرادات بلغت 3،733،188 حتى الآن مقتربًا من حصد المليون الرابع، ويشارك في بطولته منة فضالي، وعبير صبري، ومايا نصري، ومدحت تيخه ومن إخراج إبرام نشأت.

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