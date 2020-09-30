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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة النواب غدًا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:02 م
النائب السيد الشريف
النائب السيد الشريف
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان، للانعقاد بداية أكتوبر، تتم طبقا للدستور والقانون بأن ينعقد مجلس النواب في الخميس الأول من أكتوبر من كل عام، وحتى لا يكون هناك فراغ دستوري وتشريعي فإن مجلس النواب يؤدي دوره الوطني حتى آخر يوم في مدته القانونية المحددة وهي التاسع من يناير 2021، مشددا على أنه لا علاقة إطلاقا بين دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد وهي دعوة دورية طبقا للدستور، وبين ما يثار من شائعات حول تأجيل الانتخابات.

وكشف وكيل البرلمان في تصريحات له عن تفاصيل جلسة الغد، موضحا بأنها ستكون إجرائية تنفيذا للدستور لافتتاح دور الانعقاد، وسيناقش فيها جدول الأعمال المحدد، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

واستبعد وكيل البرلمان أن يتم مناقشة تجديد حالة الطوارئ، نظرا لأنها ستنتهي في ٢٧ أكتوبر الحالي، موضحا أن البرلمان مستمر حتى اكتمال مدته القانونية التي نص عليها الدستور، وعلى استعداد لعقد أي جلسات إذا استجد أي طارئ يتطلب وجوده وانعقاده.

وتابع الشريف أن الجميع يؤدي دوره حتى آخر لحظة كلنا جنود للوطن في خندق واحد لمواجهة التحديات التي تواجهه الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر مساء أمس القرار الجمهوري رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

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