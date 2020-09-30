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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» يوافق على فتح 4 تخصصات جديدة بمدرسة بورسعيد الفنية بنات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:58 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وافق اللواء عادل الغضبان على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور نبوي باهي، بشأن فتح ٤ تخصصات جديدة بمدرسة بورسعيد الفنية بنات أسوة بمدرسة المناصرة والرضوان الصناعية تلبية لاحتياج سوق العمل وفتح مجالات جديدة للاستفادة من المعدات والأجهزة التي وفرتها الدولة.

وتتضمن التخصصات الجديدة أقسام المعدات والتركيبات الكهربائية والأجهزة الدقيقة والتحكم وتشغيل المعادن والصباغة والحاسبات والإلكترونيات بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور مدير التعليم الفني.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيدا من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

وأضاف بأن هناك طفرة فى مجال التعليم الفنى، فى إطار التوجه العام بالاهتمام بالتعليم الفنى وتوفير مختلف فرص العمل لخريجيه.

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