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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».. في ندوة علمية أونلاين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:57 م
الدكتورة أمانى البرت،
الدكتورة أمانى البرت،
بنى سويف - محمد حفيظ
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تعقد شعبة الشائعات والأخبار الزائفة بمنتدى الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام العربية بالتعاون مع مركز بحوث الرأي العام لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، سيمنارا علميا حول الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تطبيق "زووم".

يأتي السيمنار برعاية الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق في القاهرة ومؤسس المنتدى، والدكتورة أماني ألبرت المستشار الإعلامي لجامعة بنى سويف والمتحدث الرئيس في السيمنار، ويشارك بالسيمنار دكتورة كريمة كمال مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي والدكتورة بسنت محمد عطية رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

وتقول الدكتورة أمانى البرت، إن الذكاء الاصطناعي ساهم في صناعة المحتوى والكشف عن الأخبار الزائفة، فهل تتفوق الآلة على البشر؟ كما ستناقش دور تقنيات الذكاء الاصطناعي هل تكون كطوق نجاة أم شريك في الضجيج الإعلامي؟ وهل هي تقنيات لتحسين المصداقية أم مصنع للأخبار الزائفة؟

وتقول الدكتورة كريمة كمال إن هذا التعاون يعد الأول من نوعه للمركز في سياق توجه الجامعة نحو الاهتمام بالقضايا التي تهم الجمهور. وأن الفترة القادمة ستشهد عدد من السيمنارات لخلق مناخ بحثي متكامل ولضمان التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.

وتوضح الدكتورة بسنت محمد عطية رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أنه لابد من مناقشة مدى تقبل الصحفيين والقائمين بالاتصال وحراس البوابات الإعلامية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في صناعة المحتوى.
«الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».. في ندوة علمية أونلاين
«الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».. في ندوة علمية أونلاين
«الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».. في ندوة علمية أونلاين
«الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».. في ندوة علمية أونلاين

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