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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:54 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، بتكلفة 18 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، خاصة وأن مخر السيل قد تعرض في مارس الماضي لسيول وأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عقود، أدت إلى انهيار جسر المخر، وترتبت عليه خسائر وتلفيات في الزراعات المجاورة، وغرق عدد من منازل بقرية سنور القديمة، والذي استلزم العديد من إجراءات الطوارئ والإغاثة.

وتفقد المحافظ جانبي المخر واستمع للموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز التي وصلت إلى مراحل متقدمة وتسير بشكل جيد جدا، متابعا أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كم، حيث شدد المحافظ على أهمية الانتهاء من المشروع لضمان عدم تكرار ما حدث بالموسم الماضي، مطالبا بضرورة رفع تقارير يومية بأي معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتذليلها، مشيرًا إلى أنه كلف أجهزة المحافظة المعنية بمتابعة المشروع على مدار اليوم.

كما ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لخطة قطاع الري استعدادا لموسم السيول، والتي تتضمن مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب، وادي غراب، وادي فقيرة، وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم بجانب مخر سنور) وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أي تعديات بمحيطها.

ووجه بتشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، لمتابعة حالتها والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم سقوط الأمطار وتقوية الجسور للمناطق المتضررة ومراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري، والعميد وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور

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