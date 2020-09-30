«صداقة الإرهاب والفساد».. سر العلاقة الوثيقة بين «موزة» القطرية والقرضاوي

دعم الإرهاب في إيطاليا

تعاون القرضاوي وموزة

توسيع نفوذ قطر لخدمة الإرهاب

تتورط مؤسسة قطر الخيرية، التي ترأسها موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، في تمويل العديد من الجماعات والعمليات الإرهابية حول العالم، وتقديم دعم مالي لجماعات متطرفة، خاصةً في أوروبا، إذ تعمل مؤسسة موزة على ضمان استمرار عمل 140 مشروعًا لها حول العالم، بزعم العمل الإسلامي، ولكنها في حقيقة الأمر تمول الإرهاب.ويكشف كتاب «أوراق قطر» أن المؤسسة التي تدرها موزة، بجانب النظام الحاكم في قطر، تمول الجمعيات التي يعمل بها عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في سويسرا وفرنسا، مشيرًا إلى أن موظفًا قديمًا داخل السفارة القطرية في باريس، كان يعتبر الحلقة الرئيسية في سلسلة جمع التمويل للإرهابيين في فرنسا، وأنه يعد من رعايا يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الإرهابي المقيم في قطر.وأوضح الكتاب الفرنسي أن موزة ونظامها والمراكز التي يديرونها، دفعت مبالغ كبيرة إلى المؤسسات التي تعمل تحت ستار الدين الإسلامي في إيطاليا، بلغت 4 ملايين يورو في عام 2018.كما تم توجيه مبالغ كبيرة إلى إيطاليا حيث حصل مركز يحمل اسم «الهدى» في روما على 4 ملايين يورو، يعمل داخله عناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن أحد الاتحادات الإسلامية في إيطاليا، كان بمثابة القناة الرئيسية لنقل تمويلات الدوحة إلى الجمعيات المتطرفة هناك.ويعد الإرهابي القرضاوي صديق مقرب لموزة المسند، التي تقرر السياسيات القطرية داخل القصر الحاكم، كما أنه يعتبر المشرع الديني الرئيسي لها ولزوجها حمد بن خليفة حاكم قطر السابق، فكما يخترع دينًا إسلاميا جديدا من وجهة نظره يبيح به الإرهاب وإراقة الدماء، فيعمل على تقنين بدعه وأكاذيبه مع الأسرة الحاكمة في قطر.في السياق ذاته، يعمل القرضاوي القيادي الإخواني الهارب في قطر، وصديق موزة، على نشر أيدولوجيته المتطرفة، بدعم والدة الأمير القطري، وعبر أذرعه في الدول الأوروبية، خاصةً أحفاد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، الموجودين في فرنسا وسويسرا.وساعدت العلاقة الوثيقة التي تجمع موزة بالقرضاوي، النظام القطري، على توسيع نفوذه لنشر التطرف والإرهاب في الدول الأوروبية، خاصةً فرنسا وسويسرا، تحت ستار مجموعة اجتماعية ثقافية تقودها والدة تميم بن حمد، وذلك عبر طارق رمضان حفيد البنا المتهم في قضايا اغتصاب.ولم يكتف القرضاوي وموزة بالحفيد المتحرش فقط، لكن القرضاوي اعتمد أيضًا على تلميذه نبيل النصري، وجعله رئيسًا لمركز "أوبسيرفاتوار قطر" الذي يعمل تحت ستار أنه مركز بحثي للدوحة في باريس، لكنه مكرس لنشر الإرهاب ومهاجمة الدول التي تعادي قطر، خاصةً الدول العربية.