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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات النوعية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:55 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة.

وأضاف السيسي، في كلمة له بقمة التنوع البيولوجي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام 2018 إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.

وقال الرئيس، إن مصر حرصت على العمل مع كل أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن، مبينًا: "ونتطلع على اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل في الصين، وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة، وبالدور المهم لكل الأطراف الفاعلة في هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص".

واستطرد: مصر حرصت دومًا ولا تزال على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية في الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة.

وأضاف السيسي: "جائحة كورونا فرضت قيودًا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولى، وعززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة".

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