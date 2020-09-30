السيسي: مصر وضعت نظمًا فعالة لصون الطبيعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر حرصت على دعم جهود القارة الإفريقية فى الحافظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت فى شرم الشيخ اجتماعًا إفريقيًا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة التنوع البيولوجى، أنه انطلاقًا على قدرة الدول النامية لاسيما الإفريقية فى المشاركة فى هذا الجهد الدولى مرهونة ما تحصل عليه من دعم وتوفير الإمكانيات ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.وتابع: "هناك مسئولية مشتركة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى"، موضحًا أن هناك تفاوتًا فى القدرات بين الدول المتقدمة والنامية، متابعًا: "كما تعلمون فإن ثراء التنوع البيولوجى يؤثر على مختلف نواحى الحياة".وواصل: "إدراكًا منا بأهمية التنوع البيولوجى وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة".