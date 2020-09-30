إسبانيا: لا يمكن حل التوترات بين قبرص وتركيا بتحركات أحادية

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، اليوم الأربعاء، عن تضامن بلادها مع قبرص ودعمها لها في مواجهة التوترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط، موضحةً أن مدريد ترفض التحركات أحادية الجانب.وأضافت وزيرة الخارجية، عقب اجتماع عقدته مع نظيرها القبرصي نيكوس خريستوليديس في نيقوسيا، أنه يمكن التوصل لحل دائم من خلال الحوار، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.وأوضحت أرانتشا أنها لا تعتقد بأنه يوجد حل أحادي الجانب للمشاكل الموجودة في منطقة شرق المتوسط، لذا تعارض إسبانيا التحركات أحادية الجانب التي لا تساعد في إيجاد حل دائم، مشيرةً إلى أن السبيل الوحيد للتوصل لحل طويل الأمد يكون من خلال المفاوضات والحوار.من جهته، أعرب وزير الخارجية القبرصي عن تقديره لدور إسبانيا في دعم الجهود التي ترمي إلى إعادة توحيد قبرص، فضلًا عن دورها داخل المجلس الأوروبي إزاء ضرورة التزام تركيا الكامل بجميع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.