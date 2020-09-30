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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسيوط: 162 مرشحًا على الفردي.. مستقبل وطن ينافس بـ11 مقابل 126 للمستقلين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:52 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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يتنافس في انتخابات مجلس النواب 2020، 162 مرشحا على المقاعد الفردية لمحافظة أسيوط، والتي تم تقسيمها إلى 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ11 مرشحا على المقاعد الفردية للمحافظة، فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بـ3 مرشحين، والصرح المصرى الحر بمرشح واحد، وحزب حماة الوطن بـ 7 مرشحين، والمصري الديمقراطي الإجتماعي بـ 4 مرشحين، وكل من أحزاب المحافظين والحرية والحركة الوطنية بـ2 من المرشحين.

كما دفعت أيضا أحزاب الوفد، ومصر المستقبل، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمؤتمر بمرشح واحد على مستوى المحافظة، وجاء إجمالي عدد المترشحين من المستقلين في الدوائر الأربعة بـ162 مرشحاً.

وتجري انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتجري الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

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