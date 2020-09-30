تجديد حبس عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية

جددت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين لاتهامهم بتكوين شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بتشكيل عصابي مكون من طبيبة ومساعديها ومتورطين لم يتم كشفهم، تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية.‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حيث يقومون بنشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية.