شبورة صباحا وحار نهارا.. تفاصيل طقس الخميس
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:42 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
كما توقع الخبراء أن يكون طقس الغد لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الاسكندرية 29 24
وادى النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 35 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 23
الاسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 24
راس سدر 35 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 25
المنيا 36 25
اسيوط 37 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الاقصر 40 27
اسوان 41 28
ادفو 41 28
ابوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
ابورماد 37 28
حلايب 34 27
كما توقع الخبراء أن يكون طقس الغد لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الاسكندرية 29 24
وادى النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 35 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 23
الاسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 24
راس سدر 35 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 25
المنيا 36 25
اسيوط 37 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الاقصر 40 27
اسوان 41 28
ادفو 41 28
ابوسمبل 41 29
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 38 27
ابورماد 37 28
حلايب 34 27