شبورة صباحا وحار نهارا.. تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.كما توقع الخبراء أن يكون طقس الغد لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 23الاسكندرية 29 24وادى النطرون 33 23طنطا 33 23شبين الكوم 33 24دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 21السلوم 30 24سيوة 35 23بورسعيد 31 25دمياط 30 25الزقازيق 34 23المنصورة 34 23الاسماعيلية 34 23السويس 34 24العريش 32 24رفح 32 24راس سدر 35 25نخل 35 19نويبع 36 28طابا 34 27كاترين 31 17الطور 35 26شرم الشيخ 37 29الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 35 24بنى سويف 35 25المنيا 36 25اسيوط 37 25سوهاج 38 24قنا 39 25الاقصر 40 27اسوان 41 28ادفو 41 28ابوسمبل 41 29الوادى الجديد 40 28شلاتين 38 27ابورماد 37 28حلايب 34 27