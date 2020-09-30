إحالة 4 متهمين بنشر أسئلة وإجابات الثانوية العامة للنيابة

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصها نوعيًا بشأن محاكمة المتهمين بنشر وترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «عبد الله. م»، و«مصطفى. م»، و«شريف. أ»، و«أحمد.ف»، فى غضون شهر يوليو الماضى بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش بأن أنشئوا واستخدموا حسابات خاصة على تطبيق «واتس آب» على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة.وبعرض الأوراق على النائب العام أمر بضبط وتفتيش المتهمين، وتم ضبط المتهم «مصطفى» أثناء نزوله من مسكنه بتاريخ 18 يوليو 2020، وبتفتيشه عثر معه على تليفون محمول ذهبى اللون وتم اصطحابه لمقر هيئة الرقابة الإدارية وتحرير محضر الضبط للعرض على النيابة العامة وكذلك ضبط باقى المتهمين.وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهمين بالاتفاق مع آخرين داخل لجان انعقاد امتحانات الثانوية العامة جار تحديدهم على تصوير أوراق الأسئلة عقب توزيعها وإرسالها لهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة «الإنترنت».ويعرضون الأسئلة المرسلة إليهم على المختصين من ذوي الخبرة لوضع الإجابات النموذجية لها تمهيدًا لإرسال تلك الإجابات للطلبة وآخرين من راغبى الحصول عليها «أهليتهم – أصدقائهم – من له علاقة أو اتفاق مع الطالب» والسابق استقطابهم وإشراكهم فى جروب يتم إنشاؤه على تطبيق «واتس آب» صباح يوم الامتحان لإرسال إجابات أسئلة الامتحان عليه أثناء توقيت انعقاده نظير الحصول على مبالغ مالية.