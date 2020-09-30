ميناء الإسكندرية يستقبل 117 ألف طن سلع

شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا في حركة العمل، اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، كما وصلت 11 سفينة، وغادرت 14 أخرى، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة حاويات، بترول، بضائع عامة كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان تفرغان 45 ألف طن فحم وخشب، وبالخارجي 18 سفينة، وسيتم دخول الجاهز منها طبقًا لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء قطاران بإجمالي 49 عربة محملة بالقمح ومتجهة إلى المطاحن بشبرا.ويجري بالميناء تفريغ بضائع واردة تزن 92 ألف طن، وشحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 728 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1307 حاويات.