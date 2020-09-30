قسم أول سوهاج يدفع جدية التصالح لأرملة قبل عرضها على النيابة

فى لفتة إنسانية لضباط قسم أول سوهاج، تجاه أرملة ألقي القبض عليها من قِبل وحدة مباحث تنفيذ الأحكام لعدم دفع جدية التصالح بمخالفات البناء وقيامها بصب سقف خرساني مخالف بالطابق الثالث بمنزلها بشارع المخبز الآلي.وقام الضباط بدفع 5 آلاف و600 جنيه للسيدة، عقب إلقاء وحدة مباحث تنفيذ الأحكام القبض عليها دائرة القسم لعدم دفع جدية التصالح بمخالفات البناء.وقال مصدر بقسم أول سوهاج إن المقدم أحمد شاكر نائب المأمور وعدد من ضباط القسم دفعوا 5 آلاف و600 جنيه للسيدة قبل تحويلها للنيابة العامة، فى مخالفة بناء عن محضر بتاريخ شهريونية من عام 2018 برقم 82 إثر قيامها بصب سقف خرساني بالطابق الثالث بمنزلها.