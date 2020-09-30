10 جنيهات انخفاضًا في أسعار الأسمنت اليوم

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الأسمنت بقيمة 10 جنيهات لتسجل سعر المصنع من 650 وحتى 700 جنيه تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 700 وحتى 750 جنيها.وجاءت أسعار الشركات كالتالي: ‏«أسمنت النصر 675 جنيها للطن، أسمنت أسيوط 660 جنيها، أسمنت العريش 675 جنيهًا، السويدي 695 جنيها».وسجلت أسعار أسمنت السويس "سي ووتر" 670 جنيهًا للطن، أسمنت مصر بني سويف 670 جنيهًا للطن.وسجلت أسعار أسمنت المسلح نحو 650 جنيهًا تسليم المصنع، أسمنت لافارج نحو 670 جنيهًا، وجاءت أسعار أسمنت حلوان 660 جنيهًا، أسمنت المخصوص 660 جنيهًا، مصر للأسمنت قنا 670 جنيهًا، أسمنت العسكري 675 جنيهًا، المنيا للأسمنت 670 جنيهًا، السويس للأسمنت 670 جنيهًا.