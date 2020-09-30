«تعليم الفيوم» تتابع تدريب المعلمين على منصات «Edmodo»

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مركز التطوير التكنولوجي، فعاليات البرنامج التدريبي المتميز للتدريب على منصات التواصل "Edmodo" وبنك المعرفة وكيفية التواصل مع الطلاب والمعلمين.وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المعلمين والإخصائيين بمدرسة مدينة فارس تعليم أساسي بغرب الفيوم التعليمية، بحضور محمد فاروق، مدير المركز التكنولوجي.وأكد وكيل الوزارة، ضرورة إتاحة التدريب لجميع المعلمين على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية.تقدم وكيل الوزارة، برسالة شكر لمسئولي التطوير التكنولوجي بالمديرية وغرب الفيوم وذلك للجهد المبذول في العمل.