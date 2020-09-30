وكيل «صحة الإسكندرية» تشارك في التجارب السريرية للقاح كورونا

شاركت ميرفت السيد وكيل مديرية صحة الإسكندرية، والمدير السابق لمستشفى العجمي للعزل الصحي بغرب الإسكندرية، اليوم التجربة السريرية للقاح فيروس كورونا.وقالت السيد خلال منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «شرف ليه النهاردة أن أشارك في المرحلة الثالثة والأخيرة للتجربة السريرية للقاح فيروس كورونا، وفخورة جدًا أن أكون جزء من المجتمع الدولى فى معركته ضد الجائحة العالمية».وأضافت قائلة: «مخاطرة بسيطة لكن بتمثل ليه خطوة إيجابية جديدة فى مكافحة الفيروس، وممكن تسرع نجاح اللقاح وتنفذ حياة ملايين، كل لحظة بيتأخر فيه تقييم اللقاح، بيتأثر آلاف من الناس على مستوى العالم وبيموت الكثير منهم، ولو مفيش لقاح آمن وفعال ومنفذ للحياة، المزيد من الناس هتموت يوم بعد يوم».وأوضحت أن المشاركة في تقييم اللقاح لا يخلو من الخطورة ولكن ليس بخطورة الفيروس نفسه، قائلة «أنا عارفة أن المشاركة فى تقييم اللقاح لا يخلو من الخطورة، حتى ولو بسيطة وتحت إشراف طبى كامل، لكن أقل بكثير من خطورة الإصابة بالفيروس نفسه».وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة هي الأقل مخاطرة ولكن أهم مرحلة، والتى يتم فيها تحديد مستوى الحماية التي يوفرها اللقاح، وهل بإمكانه فعلًا منع الناس من الإصابة بالمرض، عن طريق تحفيز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة مقاومة للعدوى، لافتة إلى أنها المتبرع رقم 998 من أجل الإنسانية.