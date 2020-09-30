العراق تسجل 4691 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم فحص 22 ألفا و274 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و266 ألفا و355 نموذجا.وأضافت أنه تم تسجيل 3385 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 292 ألفا و197 حالة بنسبة شفاء 80.6%.وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 362 ألفا و981 حالة منها 61 ألفا و603 حالات ما زالوا يتلقون العلاج و550 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 9 آلاف و181 حالة.