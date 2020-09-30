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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 3 مليارات جنيه.. افتتاح مستشفى جديد ومركز للأورام بكفر الشيخ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:28 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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اتخذت محافظة كفر الشيخ، مؤخرا، خطوات جدية للنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات، منها مستشفى سيدي غازي المركزي والتي تم افتتاحها عام 2016، وكذلك مستشفى كفرالشيخ الجامعي، وحاليا يتم الانتهاء من مراحل إنشاء مستشفى الطوارئ ومركزا للأورام يعد الأكبر من نوعه على مستوى الدلتا بتكلفة 3 مليارات جنيه.

مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف و700 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 400 سرير، ومركز الأورام والمقام على مساحة 2200 متر بسعة 35 سريرا، كما بلغت التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام.

ومستشفى الطوارئ تتكون من بدروم ودور أرضي و7 أدوار علوية، ويضم 360 سريرا، بينهم 45 سرير طوارئ، 160 سريرا للإقامة، و42 سرير رعاية مركزة و30 حضانًا للأطفال، و14 جهاز غسيل كلوي و30 عيادة خارجية و14 غرفة عمليات كبرى وصغرى، وقسم قسطرة القلب ملحق به 4 غرف للقسطرة و11 سرير رعاية مركزة، كما تضم المستشفى أيضا 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصًا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع.

وأما مركز الأورام يضم 184 سريرا، 8 غرف عمليات، غرف عناية مركزة وإفاقة في دور كامل من إجمالي الإنشاءات، 8 مصاعد للمرضى، كما يضم المركز أحد أقسام الأشعة الفريدة في مصر والشرق الأوسط، ويوجد مدرسة تمريض ملحقة بالمركز، كما يضم موقف سيارات على كامل المسطح على طابقين تحت الأرض، ويتكون من المباني الرئيسية (أ) بمسطح 1400م2 ويتكون من بدروم وأرضي و6 أدوار علوية، و(ب) بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية.

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