«الكاثوليكية» تنشر صور كنيسة القديس نيقولاوس في نيويورك

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورًا جديدة لكنيسة القديس نيقولاوس الأرثوذكسية في "Ground Zero" في شارع الحرية، مقابل البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الصورتين الأوليين للكنيسة قبل 11 سبتمبر ووقت الانفجار، ويليهما صور للكنيسة أثناء إعادة بنائها.