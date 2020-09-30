«العربية للتصنيع» تتعاون مع «المصريين الأفارقة» لتسويق منتجاتها بإفريقيا

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، وتفعيل الخطوات التنفيذية للتحول للاقتصاد الرقمي والميكنة وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقا لمعايير الجودة العالمية.في هذا الصدد، أوضح التراس، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا نستهدف بهذا التعاون تبادل الخبرات وتعزيز الفرص التسويقية لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى وضع الخطط التدريبية داخل مراكز التدريب بالعربية للتصنيع للكوادر البشرية لأشقائنا بالقارة السمراء في كافة مجالات الصناعة والميكنة والتحول الرقمي.وأشاد التراس بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة باعتبارها إحدى الكيانات الهامة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث تضم عددا كبيرا من الخبراء من مجتمع المال والأعمال والاقتصاد والشخصيات العامة من مصر ومن كافة الدول الإفريقية الشقيقة، موضحا الاتفاق على تعزيز فرص التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة الإفريقية وتشكيل تحالف مصري من العربية للتصنيع وبعض الشركات الوطنية والعالمية.وذكر التراس أهمية الاستفادة من خبرات جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز تسويق وتوزيع منتجات "العربية للتصنيع"، من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها في السوق على المنتجات الأخرى بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.وأضاف أن التجارة الإلكترونية تسرع بخطوات التنمية المستدامة لإفريقيا، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب المصري والإفريقي والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.وفي سياق متصل، كشف "التراس" أنهم حاليا بمرحلة التفاوض للدخول بإنشاء مصنع متخصص بإنتاج ماكينات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيرها للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع توقيع العقد الخاص بإنشاء المصنع خلال شهر نوفمبر المقبل وأن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بالحصول على الماكينة وتوفيرها للشباب بنظام التقسيط.وأضاف أنهم حاليا فى إطار بلورة الفكرة واستكمالها وان لديهم توجه لتنفيذ ذلك للشباب بمناطق الصعيد وأنهم حاليا بصدد إقامة نموذج لمصنع صغير يتم وضع ماكينتين به لعرض المشروع للشباب، خاصة وأن ذلك يعد هو الصناعات المغذية والمكملة التي يجب العمل عليها.وأعلن عن تعاون الهيئة العربية للتصنيع مع محافظة الوادي الجديد لإقامة مصنع لمخلفات النخيل في محافظة الوادي الجديد، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتواجد في مصر ويجب استغلالها.كما كشف "التراس" عن قيام العربية للتصنيع بالاتفاق مع وزير قطاع الأعمال العام بحث مطالب الشركات من قطع الغيار وبحث إمكانية تصنيعها، مشيرا إلى قيامهم بالفعل ببدأ خطوات في هذا الاتجاه مع شركة أبوقير للأسمدة وزيارتهم عدد من شركات السكر والأسمدة والدخان.من جهته، أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقدم أسعارا تنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلي والدولي وتمكنت من فرض علامتها التجارية الخاصة بها على الأسواق العالمية، مشيرا لأهمية التعاون مع هذه القلعة الصناعية لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية بما يخدم عمليات توسيع أسواق السلع والخدمات الإفريقية وتمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء إفريقيا.وأضاف أن الجمعية لديها دراسات علمية مستفيضة باحتياجات السوق الإفريقي، مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في حملات التسويق والبيع الإلكتروني بإستخدام الرقمنة الذكية والأنظمة المدمجة والمنصات والمواقع الرقمية للترويج للإمكانيات الصناعية ومنتجات العربية للتصنيع وفقا لأحدث التقنيات العالمية.