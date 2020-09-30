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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مهندس يُحول مكانًا مهجورًا لـ«دوار العمدة» بالوادي الجديد (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:38 م
دوار العمدة
دوار العمدة
محمد مهدي
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استطاع مهندس زراعي بقرية "بدخلو" التابعة لمركز الداخلة أن يحول منطقة مهجورة إلى مكان بيئي ترفيهي بخامات الزمن القديم، ليسعد أهالي الواحات بمكان يليق بطقوسهم وحياتهم القديمة التي كادت أن تندثر بمرور واستحداث الزمن. 

قال المهندس محمد سعد العمدة إنه أسمى قريته السياحية "دوار العمدة" نسبة إلى جده العمدة كمال الذي كان يستضيف أهالي الوادي الجديد جميعًا في منزله، موضحًا أن القرية تحتوي على مطعم، ومبيت على هيئة خيمة كبيرة مغلقة تتواجد أعلى قمة تلة كبيرة في مكان هادئ دافئ أثناء الشتاء والخريف.

ولفت المهندس- خلال حديثه لـ"الدستور"- إلى توفير جميع المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة لضيافة الجميع، وتم دعم القرية بمتحف صغير يوجد به بعض العملات القديمة وبعض التماثيل التي تجسد حياة الفلاح الواحاتي قديمًا، كما تم إنشاء ملعب كرة طائرة بناءً على رغبة الحاضرين.

قرية "بدخلو" تقع على بعد 21 كيلومترًا إلى الشمال من مدينة موط بالواحات الداخلة، والجزء الرئيسي للقرية يقع على الجانب الغربي من الطريق، وتم إنشاء القرية فيما مضى بين ثلاثة تلال منخفضة.

ذكر المؤرخ المصري ابن الدقماق (1349-1407) قرية بدخلو لأول مرة في قائمته التي تضم 24 قرية في الواحات، ووصفها بأنها مزروعة بالعنب والأرز، واسمها يعني بيت خلو، وهو ما يعني بيت خالو أو "بيت الخال" كما وضحها العالم الألماني فرانك بليس.

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