أستاذ جامعى يستغيث بـ«شوقى»: «اعتدوا على بنتى بالمدرسة.. والمدير قالها تضربى بالجزمة»

وجه أستاذ بجامعة كفر الشيخ، يدعى محمد كمال، استغاثة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يتهم فيها موظفين بمدرسة بناته باحتجازهن والاعتداء عليهن لفظيا وخلع حجاب إحداهن بشدة من على رأسها، في أعقاب إجبارهن على شراء الزي المدرسي، على حد وصفه.وكتب كمال، في استغاثته، التي حصلت «الدستور» على نسخة ضوئية منها، مرفقة بالتقرير: «تم شتم وخلع حجاب واحتجازهن من ساعة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في العجوزة دون أدنى خطأ منهن، لأن المدرسة تريد إجبارهم على شراء لبس المدرسة كاملا، وبناتي رفضوا شرائه لأنهم يحتاجوا قطع منه فقط».واستكمل: «بعد موافقة بناتي على شرائه كاملا، المُدرّسة سخرت من ابنتي وشتمتها، ولما طلبت منها تبقى محترمة شدتها من الطرحة (الحجاب) وطردتها من الغرفة، واستمرت في سبها، وحين حضر المدير بنتي بتقوله يرضيك تشتمني قالها آه وتديكي بالجزمة كمان»، على حد قوله.وقال الدكتور محمد كمال، إنه تقدم بشكوى رسمية في مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما سيحرر محضرًا شرطيًا رسميًا بالواقعة.