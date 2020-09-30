محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021- 2020، من 244 إلى 236 درجة، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقًا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.على أن يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقًا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الآتية: «روض الفرج- الساحل- شبرا- الشرابية- الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر- منشأة ناصر- مصر الجديدة- غرب القاهرة- عابدين- وسط القاهرة- باب الشعرية- الوايلي- السيدة زينب- مدارس الأسمرات فقط- مصر القديمة- غرب مدينة نصر».وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الأول الثانوي.