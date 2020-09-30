«مصر للطيران» تنقل غدًا 5400 راكب على متن 47 رحلة دولية

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدا الخميس، 47 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية فى ظل الظروف الصحية الطارئة التى يشهدها العالم حاليا.وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، موسكو، لاجوس، أكرا، ندجامينا، الجزائر، بغداد، و4 رحلات جوية إلى جدة، و3 رحلات جوية إلى كل من، دبي، الرياض، ورحلتين جويتين إلى كل من، الدمام، أبوظبي، بيروت، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى كل من: الإسكندرية، الغردقة، ورحلة جوبة إلى كل من أسوان، الأقصر، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5400 راكب.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.