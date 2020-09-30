جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

استقبال رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال وفدا ممثلًا عن وزارة التخطيط يضم الأستاذ بدر عثمان المدير العام والمسئول عن قطاع التعليم بوزارة التخطيط، والدكتور يوسف أبو الفضل الباحث المسئول عن المشروعات المقدمة من الجامعة لدى الوزارة.وذلك بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد، وأيمن أحمد شحاتة مدير عام التخطيط والموازنة، ومحمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، ووليد حسن مدير إدارة الميزانية، وميخائيل حنا مدير إدارة التخطيط بالجامعة.وقال "الجمال" - خلال اللقاء - إنه جارٍ الانتهاء من مستشفى الإصابات والطوارئ والتي من المقرر أن تحدث طفرة فى الخدمة الطبية المقدمة لضحايا الحوادث والإصابات والتى تعمل مستشفى أسيوط الجامعية على استقبال 15 ألف حالة شهريًا من مختلف محافظات الصعيد وجارٍ الانتهاء من تجهيز غرف العمليات والتشطيبات النهائية بها والمقرر تشغيلها خلال العام 2021 فى حال توافر الدعم المالى المطلوب سواء من الهيئات الحكومية أو من تبرعات الجهات الخاصة والأفراد الراغبين فى دعم المستشفى.وأضاف أنه جارٍ التجهيز حاليا لتنفيذ القرار الرئاسى إنشاء الجامعة الأهلية المقرر إقامتها بمنطقة أسيوط الجديدة والتى تعد امتدادًا علميًا ومجتمعيًا هامًا فى مسيرة جامعة أسيوط الرائدة على مستوى صعيد مصر.وتطرق للمشروع الجارى إنشائه والمتخصص بإقامة أكبر تجمع بحثي على مستوى الجامعات المصرية والمتضمن لعدد من المراكز والمعاهد البحثية للدراسات البيئية التى تجمع بين أكثر من تخصص علمي وذلك لإجراءات أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المتطورة في مختلف المجالات.