رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مدارس الإرهاب».. كواليس دعم «موزة» لتربية الأطفال على التطرف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:03 م
موزة
موزة
سارة الشلقاني
طباعة
تدعي موزة بنت ناصر المسند والدة تميم بن حمد الأمير القطري وزوجة حمد بن خليفة الحاكم السابق لقطر، أنها تعمل على فتح المدارس وتمويل العمليات التعليمية أملا في غدٍ أفضل، بينما في حقيقة الأمر هي تسعى لـ"إرهابٍ أفضل".

تترأس موزة المسند، الحاكمة الفعلية لقطر، العديد من المؤسسات التي تعمل تحت ستار العمل الخيري، أبرزها «مؤسسة قطر الخيرية»، التي أنشأها زوجها حمد في عام 1992، وتترأسها هي، وترسل نقودها إلى المدارس التي تعلق لافتات «مدارس إسلامية»، بينما في الواقع هي مدارس تروج إلى التطرف والفهم الخاطيء للدين، من أجل إعداد أجيال من الإرهابيين.

تمويل مدارس الإخوان في فرنسا
وكشف كتاب «أوراق قطر»، والفيلم الوثائقي البلجيكي الفرنسي عنه، أن مؤسسة موزة متورطة في تمويل المدارس التي تربي الأطفال على أفكار الإرهاب والتطرف، وتقودها عناصر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك داخل العديد من دول العالم.

وتمكن مؤلف الكتاب الفرنسي من الحصول على وثائق من قاعدة بيانات مؤسسة قطر التي تترأسها والدة الأمير القطري، تثبت دعمها لمدارس تعود إلى تنظيم الإخوان الإرهابية، وأنها ترسل تمويل ضخم لها.

وجاء في الوثائق أن المؤسسة أرسلت أموال إلى مدارس في مدينة ليل الفرنسية، تديرها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية، منها مدرسة تحمل اسم «إبن رشد»، بالإضافة إلى تمويلا سخيًا لعدة مدارس تتبع التنظيم الإرهابي في مدينة «بوردو» جنوب فرنسا.

مخاوف أمريكية لتمويل «موزة» المدارس الأمريكية
وسيطر المخاوف على المجتمع الأمريكي بعد الكشف عن تمويل مؤسسة موزة المسند لعدة مدارس داخل المجتمع الأمريكية، منذ عام 2017، بدعوى أنها تسعى لتوسيع التعلم باللغة العربية، إذ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قطر متورطة في علاقاتها بتمويل الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المؤسسة التي تديرها والدة الأمير القطري منحت نحو 30.6 مليون دولار منذ عام 2010 وحتى عام 2017، لعشرات المدارس داخل مدينة نيويورك، ومدن أخرى، بما في ذلك دفع تكاليف تدريب المعلمين والمواد والرواتب.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن هناك العديد من المستفيدين والحكومات الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية الأخرى، ترسل تبرعات للتعليم العالي الأمريكي، لكن مؤسسة قطر من المنظمات الأجنبية القليلة التي تستهدف المدارس العامة من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي بمنح سخية، فيما أعرب بعض النقاد الأمريكيين عن قلقهم بشأن علاقات المؤسسة مع قطر، وموزة المسند.

وأثار بعض الآباء وأفراد المجتمع في مدن مثل هيوستن وبورتلاند، أوريجون مخاوف بشأن البرامج العربية التي تدعمها المؤسسة وعلاقتها بقطر، فيما كان الاحتجاج الأكبر جاء من المجموعات والمدونين والنشطاء ذوي الآراء المحافظة.

وقالوا إن لديهم مخاوف لأن قطر تتستر على أفعالها بدعوى تعلم اللغة العربية، لكنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الأساس.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

السيسى يبعث برقية تهنئة للشيخ نواف بمناسبة تنصيبه أميرا للكويت

صن داونز لـ«الكابتن»: موسيمانى استقال وذاهب لتدريب الأهلى

«الصحة العالمية» تتوقع ارتفاع أسعار لقاحات فيروس كورونا

الصور

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

image description

إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية فى أسيوط

image description

رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بالقوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

اكتشاف بحيرات مياه مالحة على سطح المريخ

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

أيام زمان

أسرار الشخصيات الحقيقية لروايات نجيب محفوظ

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

«بيت من ورق».. رواية الخطى الخفية والآثار المطموسة

أبرز عناوين «القومي للترجمة» في معرض الإسكندرية للكتاب

5 مبادرات ثقافية جابت محافظات مصر لرفع الوعي

قبل افتتاحه.. تفاصيل معرض الإسكندرية للكتاب