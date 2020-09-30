«مدارس الإرهاب».. كواليس دعم «موزة» لتربية الأطفال على التطرف

تمويل مدارس الإخوان في فرنسا

مخاوف أمريكية لتمويل «موزة» المدارس الأمريكية

تدعي موزة بنت ناصر المسند والدة تميم بن حمد الأمير القطري وزوجة حمد بن خليفة الحاكم السابق لقطر، أنها تعمل على فتح المدارس وتمويل العمليات التعليمية أملا في غدٍ أفضل، بينما في حقيقة الأمر هي تسعى لـ"إرهابٍ أفضل".تترأس موزة المسند، الحاكمة الفعلية لقطر، العديد من المؤسسات التي تعمل تحت ستار العمل الخيري، أبرزها «مؤسسة قطر الخيرية»، التي أنشأها زوجها حمد في عام 1992، وتترأسها هي، وترسل نقودها إلى المدارس التي تعلق لافتات «مدارس إسلامية»، بينما في الواقع هي مدارس تروج إلى التطرف والفهم الخاطيء للدين، من أجل إعداد أجيال من الإرهابيين.وكشف كتاب «أوراق قطر»، والفيلم الوثائقي البلجيكي الفرنسي عنه، أن مؤسسة موزة متورطة في تمويل المدارس التي تربي الأطفال على أفكار الإرهاب والتطرف، وتقودها عناصر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك داخل العديد من دول العالم.وتمكن مؤلف الكتاب الفرنسي من الحصول على وثائق من قاعدة بيانات مؤسسة قطر التي تترأسها والدة الأمير القطري، تثبت دعمها لمدارس تعود إلى تنظيم الإخوان الإرهابية، وأنها ترسل تمويل ضخم لها.وجاء في الوثائق أن المؤسسة أرسلت أموال إلى مدارس في مدينة ليل الفرنسية، تديرها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية، منها مدرسة تحمل اسم «إبن رشد»، بالإضافة إلى تمويلا سخيًا لعدة مدارس تتبع التنظيم الإرهابي في مدينة «بوردو» جنوب فرنسا.وسيطر المخاوف على المجتمع الأمريكي بعد الكشف عن تمويل مؤسسة موزة المسند لعدة مدارس داخل المجتمع الأمريكية، منذ عام 2017، بدعوى أنها تسعى لتوسيع التعلم باللغة العربية، إذ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قطر متورطة في علاقاتها بتمويل الإرهاب.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المؤسسة التي تديرها والدة الأمير القطري منحت نحو 30.6 مليون دولار منذ عام 2010 وحتى عام 2017، لعشرات المدارس داخل مدينة نيويورك، ومدن أخرى، بما في ذلك دفع تكاليف تدريب المعلمين والمواد والرواتب.وقالت الصحيفة إنه رغم أن هناك العديد من المستفيدين والحكومات الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية الأخرى، ترسل تبرعات للتعليم العالي الأمريكي، لكن مؤسسة قطر من المنظمات الأجنبية القليلة التي تستهدف المدارس العامة من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي بمنح سخية، فيما أعرب بعض النقاد الأمريكيين عن قلقهم بشأن علاقات المؤسسة مع قطر، وموزة المسند.وأثار بعض الآباء وأفراد المجتمع في مدن مثل هيوستن وبورتلاند، أوريجون مخاوف بشأن البرامج العربية التي تدعمها المؤسسة وعلاقتها بقطر، فيما كان الاحتجاج الأكبر جاء من المجموعات والمدونين والنشطاء ذوي الآراء المحافظة.وقالوا إن لديهم مخاوف لأن قطر تتستر على أفعالها بدعوى تعلم اللغة العربية، لكنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الأساس.