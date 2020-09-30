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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:51 م
الطماطم
الطماطم
صلاح عامر
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قال محمد كمال، رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالمهندسين، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم طرح الخضروات بأسعار مخفضة، وتشمل الطماطم بـ ٣ جنيهات، والبطاطس بـ٤ جنيهات ونصف، البصل بـ٥ جنيهات، والليمون بـ٦ جنيهات، بعد زيادة المعروض وانتظام العملية الإنتاجية والعروات، والكوسة بسعر ٩ جنيهات ونصف، والخيار بـ١٠ جنيهات، والفاصوليا بـ١١جنيها للعبوة نصف كيلو جرام.

وأضاف كمال، أنه يتم طرح البرتقال بسعر ٦٢٥ قرشا للكيلو، والكمثرى بسعر ١٦ جنيها، والمانجو بـ١٥جنيها، والعويسي بـ٣٩جنيها، التين بسعر ١٥جنيها، والكنتالوب بسعر ١٠جنيهات، والبطيخ بسعر ٥ جنيهات، والتفاح المستورد ب28 جنيه،

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