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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:51 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثالث لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. ينظم الاجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات يوم 30 سبتمبر عبر الإنترنت.

كانت قد تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات واختصاصاته خلال الاجتماعين الافتراضيين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، واللذين انعقدا في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2020، ويوم 16 يونيو 2020.

وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض المقترحات الأولية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021، بما في ذلك الردود على استقصاء مكتب تنمية الاتصالات بشأن إصلاح المؤتمر والذي نوقش خلال الحوارين الإلكترونيين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، بالإضافة إلى أية مساهمات أخرى من الأعضاء ذات الصلة والمقدمة إلى الاجتماع الافتراضي للفريق بشأن المؤتمر.

هذا بالإضافة إلى التشاور مع أعضاء الاتحاد ومكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، وتقديم توصيات للترتيبات مع الاجتماعات التحضيرية والأحداث قبل المؤتمر، ووضع مقترحات وتقديم توصيات يمكن أن تعزز ترتيبات المؤتمر، بما في ذلك محتوى المؤتمر وتحديد موضوعاته والنظر في المسارات المواضيعية وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ علاوة على تقديم تقرير إلى الاجتماع التالي للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.




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