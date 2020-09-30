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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

750 جنيهًا مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:24 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في جلسته رقم 188 المنعقدة صباح اليوم، على صرف مكافأة لجميع العاملين المثبتين والمتعاقدين بجميع وحدات وكليات الجامعة 750 جنيهًا، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية وسير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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