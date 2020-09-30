«الإسكان» تخاطب اتحاد المقاولين بشأن تعويضات العقود

خاطب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة.وجاء في خطاب وزير الإسكان أن مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا للتعويضات، المنعقد فى 24 أغسطس الماضي، وتضمن خفض نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017، والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء بموجب عدة موافقات سابقة، وذلك عن المدة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مايو 2020، ما عدا الجدول الخاص بحساب تعويضات التوريدات المستوردة بدون تشغيل، والتى تتم المحاسبة بشأنها بالعملة المحلية بنسبة 7.5%.وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التعويضات، إن قطاع المقاولات يعاني من تأخير صرف التعويضات التي تجاوزت 3 مليارات جنيه من إجمالي المبالغ المستحقة.وتوقع «يوسف»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، زيادة على مبلغ التعويضات لتترواح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه على المبلغ الأصلي المعتمد، بعد اجتماع اللجنة في يناير 2021، ليصبح إجمالي تعويضات قطاع المقاولات 5 مليارات جنيه، فبالتالي يصل إجمالي التعويضات المقاولين نحو 20 مليار جنيه.وأوضح عضو اتحاد المقاولين أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد 17 مليار جنيه كتعويضات للمقاولين، خلال فترة قانون التعويضات في أغسطس 2017، وتم بالفعل صرف 14 مليار جنيه خلال الفترة من 2017 حتى تاريخه 2020.وفي السياق نفسه؛ أكد المهندس محمود جاب الله، عضو اتحاد المقاولين، أن إجمالي تعويضات قطاع المقاولات بلغ نحو 20 مليار جنيه منذ 2017 حتى وقتنا هذا.وأوضح «جاب الله»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن التشكيل الرئيسي لصرف التعويضات جاء نتيجة لقرار التعويم، وكون وزارة الإسكان تخاطب بضرورة انخفاض يرتبط بانخفاض الدولار، وتراجع أسعار مواد البناء، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 2.5% وهذا أمر طبيعي.وقال «جاب الله» إن لجنة التعويضات تستكمل حاليًا احتساب وجدولة قيم التعويضات لعدد من عقود الشركات، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تمهيدًا لإقرار قيم التعويضات وحصرها، ثم المخاطبة رسميًا لاعتماد الصرف.