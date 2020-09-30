رئيس «استئناف القاهرة» يوزع دوائر العام القضائي الجديد (مستند)

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبده عطية الاودن، بمناسبة العام القضائي الجديد الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2021.وناقش قضاة استئناف القاهرة خلال جمعيتهم العمومية توزيع الدوائر وتوزيع العمل خلال العام القضائي الجديد وكذلك تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها.