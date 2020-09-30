حبس المتهمين بقتل خفير وابن شقيقه بالمقطم
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:59 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس المتهمين بقتل خفير وابن شقيقه داخل أرض فضاء يتوليان حراستها بالمقطم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض عليهما.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقدم مفادة تلقية بلاغ من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض بدائرة القسم ووجود متوفين.
وعثر على جثتى عامل وابن شقيقه، مقتولين بالرصاص، وبعمل التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما ولاذوا بالفرار، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقدم مفادة تلقية بلاغ من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض بدائرة القسم ووجود متوفين.
وعثر على جثتى عامل وابن شقيقه، مقتولين بالرصاص، وبعمل التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما ولاذوا بالفرار، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.