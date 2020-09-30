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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بقتل خفير وابن شقيقه بالمقطم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:59 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس المتهمين بقتل خفير وابن شقيقه داخل أرض فضاء يتوليان حراستها بالمقطم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض عليهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقدم مفادة تلقية بلاغ من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض بدائرة القسم ووجود متوفين.

وعثر على جثتى عامل وابن شقيقه، مقتولين بالرصاص، وبعمل التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما ولاذوا بالفرار، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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