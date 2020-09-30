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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هل يحمى لقاح الإنفلونزا الموسمية من كورونا؟.. «الصحة العالمية» تجيب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:15 م
لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أهميته بالنسبة للعاملين في المجال الصحي.

وأضاف المنظري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط اليوم عن طريق الفيديو كونفرانس لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا ومستجدات تطوير اللقاح عالميا وتجارب اللقاح إقليميا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس، أن المنظمة تهدف للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد وتوصيل اللقاحات بطريقة عادلة ومنصفة، مؤكدا أنه لن يتم اعتماد أي لقاح لكورونا إلا إذا كان آمنا وفعالا.

وأشار إلى أن هناك 165 دولة تم انضمامها لمبادرة كوفاكس حتى الآن، وهناك 83 بلدًا تجرى مفاوضات للانضمام للمبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة ستقدم الدعم للبلاد، مؤكدا ضرورة أن يتم توزيع الجرعات في البلاد لتغطي 20% من فئاتها ويكون الأولوية للفئات كبار السن والأكثر خطورة للإصابة والفرق الطبية، لافتًا إلى أن التصدي للجائحة لابد أن يكون جماعيًا اذا أردنا السيطرة على فيروس كورونا.

من ناحيتها توقعت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بمنظمة الصحة العالمية، حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن التوقعات بارتفاع أسعار اللقاح دفعت المنظمة لإطلاق مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب، لافتة إلى أن المنظمة ستساعد 11 دولة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة، كما أن هناك 11 دولة أخرى ستدفع تكلفة اللقاح بالكامل.

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