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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى عامها الخامس.. «الهجرة» تصدر عددًا خاصًا من مجلة «مصر معاك»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:20 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها الواحد والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والذي يحمل هذه المرة طابعًا خاصًا بمناسبة مرور خمسة أعوام على الوزارة.

وفي هذا العدد الخاص، ترصد وزارة الهجرة محطات بارزة في عامها الخامس المليء بالجهود والأنشطة في العديد من الملفات، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحد كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما تم فرضه من إجراءات احترازية ووقائية في كل الدول قد أدت إلى حدوث عدد من التداعيات بذلت الوزارة العديد من الجهود والمساعي لاحتوائها.

حيث يتناول العدد الحديث عن أبرز جهود الوزارة في ملف العالقين المصريين خلال أزمة "كورونا"، وملف استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والمتضررة من الأزمة، فضلًا عن آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ووصولها إلى محطتها الرابعة محافظة المنيا.

كما يتناول العدد تفاصيل مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة من خلال تنظيم عدة زيارات وندوات لربط أبنائنا الدارسين في جامعات الخارج بوطنهم، واطلاعهم عما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية في كل المجالات، وعلى ما تتمتع به أيضا من حضارة عريقة وتاريخ عظيم على مر العصور.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:
https:bit.ly2HIA3EO

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