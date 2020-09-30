«الكاثوليكية» تواصل فعاليات «تساعية القديسة تريزا» لليوم السادس

أقيمت فعاليات اليوم السادس، من تساعية القديسة تريزا، وذلك بكنيستها ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بمنطقة شبرا، وترأس صلاة القداس الإلهي الأب جوزيف الكرملي، حسب الطقس اللاتيني، وذلك بحضور الأب باتريك الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.وألقى الأب جوزيف كلمة العظة، والتي تحدث فيها عن مساعدة الآخرين والإحساس بهم، مؤكدا على أن عمل الخير حتى في أبسط الأشياء أهم من الذهاب إلي الكنيسة والصلاة فيها وأخذ البركة منها تجرى.وأضاف قائلًا: إن تفكيرنا في عمل الخير وتغيير حياتنا، أو أن نكون سببًا فى تغيير حياة الآخرين أو التخفيف من آلامهم فهو أهم من الذهاب إلى المزار أو والكنيسة وأخذ البركة، واختتمت صلاة القداس الإلهي بالبركة الرسولية برفات القديسة تريزا.جدير بالذكر أن فعاليات اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا، سيترأسها مساء اليوم الأربعاء، الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حيث سيصلي نيافته صلاة الذبيحة الإلهية حسب الطقس القبطي.