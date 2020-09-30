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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب أجهزة ومستلزمات طبية بجمارك مطار برج العرب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:55 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
راندا التوني
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة  خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية فى الراكب "م. د.ع" مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة طاقم الفحص المكون من كرم محمد وشريف حسن تأكد الاشتباه.

وبالعرض على وليد الشيخ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من حسن خفاجى مدير الحركة وجمال الطحان مأمور الحركة وسارى عبد الحليم  وعبد الرحيم الأحول أمن جمركي مجدى عباس مكافحة تهريب لتفتيش أمتعته الشخصية.

وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبية الخاصة بالجراحة مخبأة داخل حقائب الراكب وبلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية مليون و857 ألف جنيه وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين  و174 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 10 لسنة 2020.

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