المتهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة ينكر الواقعة

أنكر المتهم بهتك عرض طفل بالقاهرة الجديدة داخل سيارة، ارتكاب الجريمة، وقال أمام النيابة العامة إنه كان يداعب الأطفال ولم يقم بهتك عرض الطفل وأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أخذ أكبر من حجمه.كما أقر المتهم بأن هؤلاء الأطفال من أبناء الجيران وعلى دراية ومعرفة كاملة به ولم يقم بهذا الفعل وهم يعرفونه جيدًا.وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي للكشف على الطفل وعلى المتهم لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.وكانت بداية الواقعة عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بقيام شخص بهتك عرض طفل داخل سيارة بالقاهرة الجديدة وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.