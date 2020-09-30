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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أطفال «كيدزانيا» في رحلة استكشافية على طائرة «مصر للطيران»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران تفعيل بروتوكول التعاون مع مدينة «كيدزانيا القاهرة» الترفيهية لدعم الأهداف التعليمية والتربوية الحديثة للأطفال عن طريق المحاكاة.

وأعلنت الشركتان عن افتتاح نموذج مصغر للمطار وطائرة تحمل شعار مصر للطيران ليتمكن الأطفال من خوض تجربة السفر واسكتشاف عالم الطيران، والقيام بأدوار الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ومعرفة معلومات هامة عن السفر وبرنامج المسافر الدائم وغيرها من المواد الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتنمية الولاء لدى عملائها الصغار واستثمار مهاراتهم وتعريفهم بمجالات العمل عن طريق وسائل التعليم الترفيهية.

وبحضور الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أجريت جولة داخل مدينة كيدزانيا وخوض تجربة السفر داخل نموذج الطائرة الموجود بالمدينة والتي تحاكي ما يدور برحلات السفر الجوي ابتداء من حجز تذكرة وختم جواز سفر للطفل وتجربة السفر على متن الطائرة، كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية داخل الطائرة.

وخلال الافتتاح صرح الطيار عمرو أبو العينين، "إن مصر للطيران تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال لكونهم عملاء المستقبل وهم الأمل الذي تعتمد عليه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها على مدار خططها الاستراتيجية طويلة المدى، ومن هذا المنطلق، فقد كان واجبًا على مصر للطيران أن تُشارك في أحد المشروعات الهامة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية في نفس الوقت لكي ينشأ جيل من الشباب قادر على التعرف على متطلبات وقدرات سوق العمل المختلفة وقادر على اتخاذ القرار وتولي القيادة".

وقال أحمد حبيب الرئيس التنفيذي لشركة "إدراك" لتطوير المشروعات التعليمية والترفيهية "تفتخر وتتشرف كيدزانيا القاهرة بانضمام شركة مصر للطيران إلي شركاء نجاحها، حيث يتطلع فريق كيدزانيا القاهرة إلى تعليم جميع زائريها الصغار بطريقة علمية ومتطورة ومسلية كافة المعلومات عن مصر للطيران وأنظمة السفر ودور أطقم الضيافة الجوية ومنحهم الفرصة ليصبحوا طيارين ناجحين ينتمون لمصر للطيران في كيدزانيا القاهرة، بموجب البروتوكول مع كيدزانيا سيتم منح أبناء العاملين بمصر للطيران تخفيض 20% للاستمتاع بما تقدمه المدينة سواء نموذج المحاكاة أو كافة الأنشطة الترفيهية الموجودة بالمدينة.

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