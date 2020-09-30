حبس عاطل لترويج 500 جرام حشيش بالعامرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة نصف كيلو حشيش و4 قطع أسلحة نارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية والمعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لذلك.وتم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام وعدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع، وفرد روسى، و33 طلقة نارية، وخرطوش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.