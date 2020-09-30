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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس «سايس» سرق سيارة بونش فى مصر الجديدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:02 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سايس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة باستخدام ونش وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفاده ضبط سايس أثناء سرقته سيارة ملاكى باستخدام ونش.

وبسؤاله اعتراف بارتكاب الواقعة وأن السيارة مركونة منذ فترة فقام بإحضار ونش وسرقها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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