محافظ بورسعيد: تعاون مع «قناة السويس» لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندس السيد شلبي، رئيس قطاع المياه بأشغال مياه هيئة قناة السويس.وتابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، في إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة، للتخلص من مشكلات الصرف الصحي واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل أي عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس ممثلة في قطاع الأشغال لتنسيق وتنميط الخدمات بالمنطقة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات في قطاع الصرف ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد التي تعد من المناطق الواعدة.