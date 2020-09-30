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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:45 م
الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
فاتن خديوى
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مصادر عدوى فيروس كورونا معروفة إما بشكل مباشر عن طريق الرذاذ المتطاير من المريض إلى الشخص السليم أو بشكل غير مباشر عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة.

وأضاف أن انتقال الفيروس عن طريق الهواء في الأماكن الصحية أو الطبية، حيث إن الفيروس يكون موجودًا فى قطرات الهواء الصادرة من المريض، بالإضافة إلى الأماكن المكتظة والأماكن الضيقة، لذا يجب الالتزام بالتباعد الجسدي على مسافة متر واتباع بروتوكول العزل والسعال، خصوصًا الأماكن المزدحمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، ومستجدات تطوير لقاح الفيروس عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية "كوفاكس".

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

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