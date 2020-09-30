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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب «هندسة بنها» ينجحون في تصنيع قمر صناعي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:59 م
قمر صناعي
قمر صناعي
صلاح حسنى
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نجح طلاب كلية الهندسة ببنها في تنفيذ وتصنيع قمر صناعي، ضمن مشروعات التخرج وفي إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الطلاب المشاركين في مشروع التخرج هم (محمد إيهاب ومحمد أيمن ومحمد صابر ومصطفى محمود ومحمود حسني ومحمد سامي) بكلية الهندسة ببنها، تحت إشراف الدكتور أحمد العسال، الأستاذ بالكلية، والدكتور عارف سليمان، عميد الكلية، والدكتور محمد كساب من وكالة الفضاء المصرية.

وأكد الجيزاوي أن القمر الصناعي التعليمي يجعل الطلاب يتفاعلون مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية من الناحية العملية، حيث أصبحوا مشاركين في تنفيذ وتصنيع القمر الصناعي، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تقديم الدعم الكامل والتشجيع المعنوي والمادي للطلاب طوال فترة الدراسة خصوصًا فترة جائحة كورونا والتعليم عن بعد.

وقال الدكتور أحمد العسال، المشرف على المشروع، إن الطلاب قاموا بتصميم هيكل القمر ذي الثلاث الوحدات القياسية إلى جانب تصميم نظام القدرة الكهربية وتصميم الخلايا الشمسية ونظام الحركة الخاص بالخلايا لبسطها وضمها إلى جسم القمر.

وأضاف العسال أن هذا المشروع قد تم تنفيذه داخل وكالة الفضاء المصرية وبتمويل خاص من أكاديمية البحث العلمي طبقًا لبرنامج "مشروعي بدايتي" الذي تطرحه أكاديمية البحث العلمي كل عام لطلبة السنوات النهائية بكليات الهندسة في الجامعات المصرية، مؤكدًا أن المشروع قد فاز بتمويل قدره 75 ألف جنيه مصري للمساهمة في أعمال التصنيع المحلي التي تمت داخل المصانع المصرية، والتي تتميز بجودة ودقة عالية وتتناسب مع المواصفات القياسية الفضائية.

وكان رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، قد وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

وأضاف السعيد أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

من جهته، قال الدكتور القوصي، إن مثل هؤلاء المهندسين النابغين هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني.

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