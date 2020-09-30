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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: 8 مليارات جنيه مخصصات «حياة كريمة» لدعم 375 تجمعًا ريفيًّا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:47 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة الكاثوليكية.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم "النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة"، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.

وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، أشارت وزير التخطيط إلى مبادرة "حياة كريمة"، والتي تأتي كأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020- 2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه لتغطي أكثر من 375 تجمعًا ريفيًّا.

ولفتت إلى توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تحسين جودة الحياة للمواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن عملية الاستدامة تكمن أهميتها فى العمل على تحقيق كل أهداف التنمية دون التضحية بحقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة، متابعة أنه يتم استغلال كل الموارد الموجودة من أجل تحسين حياة المواطن وحصوله على خدمات أفضل تشمل الخدمات الصحية وخدمات المياه النظيفة، بالإضافة إلى حصوله على تعليم أفضل، وتحسين مستوى دخل المواطن.

وفيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، قالت الدكتورة هالة السعيد إنها أزمة عالمية، مؤكدة أن الحفاظ على المواطن المصرى هو الهدف الحقيقي لكل جهود الدولة الحالية، مشيرة إلى انتظام سير العمل بالدولة فى ظل هذه الأزمة، موضحة أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى هو ما يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حاليًا بنجاح بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأشاد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "مصر هتعدي" التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا بسبب ظروف مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأكد على رغبة الكنيسة الكاثوليكية في مساندة الدولة المصرية، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للمساهمة في تخطي تبعات أزمة الفيروس، موضحًا أن الكنيسة لديها العديد من المبادرات التي تسهم في نشر الوعي بين المواطنين في إطار رؤية مصر 2030، كما وجه الشكر لكل الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية على العمل الجاد والجهود المتميزة التي تم بذلها خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الكنيسة الكاثوليكية كنيسة جامعة رسولية عريقة لها تأثير عميق في المجتمع المصري، عبر ما تقدمه من نتاج ثقافي وتعليمي راقٍ، وأن أوجه التعاون بين الوزارة والكنيسة الكاثوليكية متعددة خصوصًا فيما يتعلق برفع الوعي ونشر الثقافة استنادًا إلى ما للكنيسة الكاثوليكية من ثقل مجتمعي.
«التخطيط»: 8 مليارات جنيه مخصصات «حياة كريمة» لدعم 375 تجمعًا ريفيًّا
«التخطيط»: 8 مليارات جنيه مخصصات «حياة كريمة» لدعم 375 تجمعًا ريفيًّا

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