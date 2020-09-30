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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: دخول الدول فى موجة ثانية من كورونا مرتبط بالتزام المواطنين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:43 م
الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، دخول البلدان لموجة ثانية من فيروس كورونا يرتبط بالاستعدادات الوقائية للدول والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد أن التراخى في الإجراءات الوقائية والاحترازية سيؤدى إلى زيادة الإصابات والوفيات، في حين أن الالتزام سيؤدى لانحسار الجائحة. 

وأوضح أن بروتوكولات علاج فيروس كورونا واحدة، ولكن تتغير بشكل طفيف وفقًا لحالة المريض أو الدولة نفسها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، ومستجدات تطوير لقاح الفيروس عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية "كوفاكس".

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أراش رشيديان مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

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