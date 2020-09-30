القاهرة: المخابز المخالفة عقوبتها الغرامة وليس الغلق

ناقش اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعداد مديرية التموين للعام الدراسي الجديد، وتوفير السلع بالعاصمة.وأكد عبدالعال خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أنه لم يتم غلق أي مخبز مخالف سواء كان دون رخصة أو تم انتهاء الرخصة التابعة له، مشيرا إلى أن العقوبة التي ستوقع عليه هي الغرامة فقط.ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين بالقاهرة اللواء عبد النعيم حامد، أن كل السلع التموينية متوافرة بالقاهرة، مضيفا أن مخزون الدقيق يكفي لـ6 أشهر والسكر والزيت لـ4 أشهر.كان اللواء خالد عبدالعال عقد الاجتماع التنفيذي الدوري مع أجهزة المحافظة لمناقشة الملفات الطارئة والعاجلة داخل محافظة القاهرة.