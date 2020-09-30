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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أنثى الأبراج الأكثر ذكاءً

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:03 م
الأبراج
الأبراج
هويدا سعيد
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تتفاوت نسبة الذكاء بين الأشخاص بحسب الصفات الشخصية، والقدرة على التفكير والتصرف بحنكة في المواقف الصعبة، تتميز بعض الأبراج بذكاءٍ حاد يجعل من الصعب استغلالها، لديه قدرة على تقييم المواقف.

وتستعرض "الدستور" أهم الابراج التى تتميز نساءها بالذكاء.

الأسد
تتمتع أنثى الأسد بالذكاء الإدراكي والاجتماعي، فهي ذكية بالفطرة، خصوصًا أنها صاحبة شخصيةٍ قياديةٍ، تجعلها تصل إلى أعلى المناصب، تتخذ في بعض الأحيان مواقف انفعالية، بسبب شخصيتها العصبية.

الثور
تملك مولودة الثور ذاكرةً قوية، وعدد من المهارات والقدرات، تجعل من حولها يعجبون بذكائها، ويميزها عن بقية الأبراج تفاؤلها وصبرها، ما يخوّلها تحقيق النجاح في حياتها المهنية.

الدلو
تعتبر أنثى الدلو من أكثر الأبراج ذكاءً، شخصيةً فضولية، لديها دائمًا رغبة في تحصيل المعرفة، واكتشاف أشياءٍ جديدة.

الجوزاء
تتمتع بدقة الملاحظة، مهارات تركيز عالية، والقدرة على التأقلم والتعلم السريع، تعرف مولودة هذا البرج كيف تعمل بهدوء تحت الضغط، دون توتر.

الجدي
تمتلك قدرة على تحليل الأمور وربط الأحداث، شعلة ذكاءٍ وحكمة كما تتمتع بثقةٍ عالية بالنفس

العذراء
تنتبه مولودة برج العذراء إلى أدق التفاصيل، خصوصًا التي يغفلها الآخرون، أكثر الأبراج ذكاءً،
تتميز بسرعة التعلم والإدراك، والقدرة على التأقلم السريع في أي محيطٍ.


الميزان
تعرف مولودة برج الميزان بإيجاد حلول للمشاكل بأسلوبٍ دبلوماسي، تتميز باللباقة وضبط النفس في المواقف الصعبة، تتمتع بالقدرة على التكيف مع كافة الظروف والمتغيرات.

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