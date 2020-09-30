وفاة رئيس «دمنهور» بكورونا.. وإطلاق اسمه على أحد معالم المدينة

توفي المهندس محمد علي خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعت صفحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على فيسبوك، الفقيد قائلة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك لمحزنون، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم المحاسب محمد علي خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور والدفنة والعزاء اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية سنهور".وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خالص التعازي والمواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأكد محافظ البحيرة أن الفقيد أدى عمله بتفان وحب وإخلاص لوطنه فكان نموذجا يحتذى به ومثالا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق.وأعلن المحافظ عن إطلاق اسم الفقيد على أحد معالم مدينة دمنهور تخليدًا لذكراه.